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19:03, 13 июня 2017 649
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Николай Любимов подчеркнул важность безопасности детского отдыха

Николай Любимов подчеркнул важность безопасности детского отдыха

Врио губернатора Николай Любимов подчеркнул, что безопасность детей в детских лагерях очень важна. Об этом политик заявил на заседании областного правительства, которое прошло 13 июня, сообщила пресс-служба исполнительного органа.

Глава региона отметил, что сейчас межведомственные комиссии совместно с сотрудниками МЧС проводят проверки безопасного пребывания детей в лагерях. Тем не менее, по словам главы региона, этот вопрос должен быть на постоянном контроле, в первую очередь областного министерства образования, а также других профильных ведомств.

«Необходимо регулярно выезжать, смотреть, все ли в порядке, как организована безопасность детей. Это одна из самых основных задач на летний период», — отметил Любимов.


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