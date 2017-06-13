Николай Любимов подчеркнул важность безопасности детского отдыха

Врио губернатора Николай Любимов подчеркнул, что безопасность детей в детских лагерях очень важна. Об этом политик заявил на заседании областного правительства, которое прошло 13 июня, сообщила
Глава региона отметил, что сейчас межведомственные комиссии совместно с сотрудниками МЧС проводят проверки безопасного пребывания детей в лагерях. Тем не менее, по словам главы региона, этот вопрос должен быть на постоянном контроле, в первую очередь областного министерства образования, а также других профильных ведомств.
«Необходимо регулярно выезжать, смотреть, все ли в порядке, как организована безопасность детей. Это одна из самых основных задач на летний период», — отметил Любимов.