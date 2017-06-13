«Дом.ru» пригласил рязанцев на праздничный концерт «Мультимир. Яркое лето»

Ко дню защиты детей телеканалы «Мульт» и ANI совместно с телеком-оператором «Дом.ru» подготовили для юных зрителей и их родителей театрализованное интерактивное представление с участием персонажей мультсериалов «Ми-ми-мишки», «Белка и Стрелка», «Смешарики», «Лео и Тиг», «Барбоскины», «Лунтик и его друзья», сообщили в пресс-службе «Дом.ru».
Представление пройдет в воскресенье, 18 июня с 11:00 до 13:00 в Центральном парке культуры и отдыха. Вход свободный.
Малыши станут частью большого спектакля и помогут любимым героям преодолеть препятствия, чтобы раздобыть яркие краски и вернуть лето в свой город. Дети смогут не только увидеть Лунтика, Лео и Тиг, Смешариков, Ми-ми-мишек, Белку и Стрелку на сцене, но и сфотографироваться с ними во время спектакля. В финале представления мультгерои вместе со зрителями создадут волшебную картину под гимн канала «Мульт». Организаторы приготовили много интересных конкурсов, активные участники которых получат призы. Ведущими концерта станут Аркадий Паровозов, Саша и Маша — главные герои популярного мультсериала «Аркадий Паровозов спешит на помощь».
«Праздник с телеканалами „Мульт“ и ANI — это подарок для наших маленьких клиентов и их родителей, возможность ярко и интересно провести время всей семьей. В цифровом телевидении „Дом.ru TV“ 18 детских каналов, каждый из которых может стать отличным помощником в воспитании и развитии вашего ребенка», — отметил директор по маркетингу «Дом.ru» Андрей Чазов.
«Праздничный концерт „Мультимир. Яркое лето“ стал уже хорошей традицией для наших юных зрителей. Мы стараемся каждый год радовать малышей встречей с любимыми персонажами, с которыми можно сфотографироваться, пообниматься, поиграть и просто пообщаться. Волшебное путешествие в мир мультипликации подарит ребятам новые впечатления и яркие эмоции», — рассказада генеральный продюсер канала «Мульт» Татьяна Цыварева.
«Мультимир» пройдет в четырех городах: Саратове, Пензе, Ростове-на-Дону и Рязани.