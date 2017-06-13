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17:46, 13 июня 2017 250
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«Аэрофлот» ввел единоразовые выплаты при трудоустройстве пилотов

«Аэрофлот» ввел единоразовые выплаты при трудоустройстве пилотов

Фото: Pixabay.com

«Аэрофлот» ввел единоразовые выплаты при трудоустройстве пилотов. Командир воздушного судна получит 650 тысяч рублей, второй пилот — 350 тысяч рублей, передает ТАСС.

Выплаты предусмотрены для пилотов, которые впервые трудоустраиваются в «Аэрофлот» и бывшим пилотам компании, со времени увольнения которых прошло не менее трех лет. Работнику, который получит такую выплату, необходимо отработать в компании не менее двух лет, а в обратном случае ему придется возместить средства пропорционально неотработанному времени.

«Отчасти такое решение принималось из-за дефицита пилотов и наметившийся тенденции перехода пилотов из российских авиакомпаний в иностранные», — пояснили в «Аэрофлоте».

Ранее в СМИ сообщалось, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Азию.


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