«Аэрофлот» ввел единоразовые выплаты при трудоустройстве пилотов. Командир воздушного судна получит 650 тысяч рублей, второй пилот — 350 тысяч рублей, передает
Выплаты предусмотрены для пилотов, которые впервые трудоустраиваются в «Аэрофлот» и бывшим пилотам компании, со времени увольнения которых прошло не менее трех лет. Работнику, который получит такую выплату, необходимо отработать в компании не менее двух лет, а в обратном случае ему придется возместить средства пропорционально неотработанному времени.
«Отчасти такое решение принималось из-за дефицита пилотов и наметившийся тенденции перехода пилотов из российских авиакомпаний в иностранные», — пояснили в «Аэрофлоте».
Ранее в СМИ сообщалось, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Азию.