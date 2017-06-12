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11:28, 12 июня 2017 155
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В Москве «КамАЗ» вылетел в кювет из-за выехавшего на «встречку» автомобиля

В Москве «КамАЗ» вылетел в кювет из-за выехавшего на «встречку» автомобиля

Утром в понедельник, 12 июня, «КамАЗ» вылетел в кювет около дома №47 по улице Нижние Мневники в Москве. По словам свидетелей, причиной аварии стал Chevrolet Cruze, который выехал на «встречку», сообщили на сайте телеканала «РЕН ТВ».

Инцидент произошел около 7:00. Иномарка ехала со скоростью более 90 километров в час, игнорирую красный сигнал светофора. «Он вылетел на „встречку“ и влобовую шел на „КамАЗ“, тот от него начал уходить, зацепил бордюр и свалился. Сбил первое ограждение, проехал 50 метров, перевернулся раза два, а потом лег», — рассказал очевидец.

В шоковом состоянии мужчина сам выбрался из кабины, а водитель иномарки уехал. Серьезных повреждений пострадавший не получил, медпомощь ему оказали на месте.


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