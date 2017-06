Стоимость iPhone 8 в России превысит 80 тысяч рублей

IPhone 8 будет стоить в России 80-90 тысяч рублей. Компания Apple начала производство нового смартфона 8 июня, передает Life .

В США стоимость гаджета составит около тысячи долларов.

По мнению экспертов, смартфон станет «революцией в мире мобильных телефонов», потому что у него не будет рамок и появится сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей.

Фото BGR.com

An exclusive first look at the iPhone 8’s final design irl https://t.co/LuW55gYeAx pic.twitter.com/arE5lfkD9y