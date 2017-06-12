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9:46, 12 июня 2017 450
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Рязанцы вносят большой вклад в укрепление государства — Любимов

Рязанцы вносят большой вклад в укрепление государства — Любимов

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Врио губернатора Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем России и заявил, что они вносят большой вклад в укрепление государства. «У нас много талантливых, трудолюбивых, преданных своему делу людей, которые любят и умеют отлично трудиться», — отметил политик.

По его словам, этот праздник объединяет всех россиян и дает возможность «задуматься о том, какой вклад в развитие страны может сделать каждый из нас».

«Сегодня Россия уверенно возвращает себе лидирующие позиции на мировой арене, — добавил Любимов. — Убежден, что общими усилиями мы сможем добиться еще более высоких результатов, сделав наш регион по-настоящему благополучным и комфортным для жизни».

Он пожелал рязанцам здоровья, мира и успехов во всех начинаниях.


© RZN.info

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