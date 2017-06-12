Врио губернатора Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем России и заявил, что они вносят большой вклад в укрепление государства. «У нас много талантливых, трудолюбивых, преданных своему делу людей, которые любят и умеют отлично трудиться», — отметил политик.
По его словам, этот праздник объединяет всех россиян и дает возможность «задуматься о том, какой вклад в развитие страны может сделать каждый из нас».
«Сегодня Россия уверенно возвращает себе лидирующие позиции на мировой арене, — добавил Любимов. — Убежден, что общими усилиями мы сможем добиться еще более высоких результатов, сделав наш регион по-настоящему благополучным и комфортным для жизни».
Он пожелал рязанцам здоровья, мира и успехов во всех начинаниях.