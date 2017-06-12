Проскочивший на «желтый» «Гелендваген» попал в смертельное ДТП в Москве. Видео

В ночь на понедельник, 12 июня, в Москве произошло смертельное ДТП с участием Gelandewagen и Kia. Видео с места происшествия опубликовал «
Инцидент произошел в 2:40 на пересечении Ленинского проспекта и улицы Миклухо-Маклая.
По словам очевидцев, «Мерседес» пытался проскочить на желтый сигнал светофора и столкнулся с Kia. После этого Gelandewagen отлетел в сторону, врезался в столб и загорелся. Водитель скончался до приезда скорой помощи.
На месте происшествия работают правоохранители, обстоятельства аварии уточняются.
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