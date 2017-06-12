Около 40 пассажиров перевернувшегося в Забайкалье автобуса находятся в тяжелом состоянии

37 пассажиров автобуса, который
По ее словам, в ближайшее время в больницу прибудет министр здравоохранения Забайкальского края Сергей Давыдов. «Все бригады из Читы и руководство скоро будет у нас, два вертолета приземлилось из Бурятии, две бригады с оборудованием, будет проведен совместный осмотр пострадавших и транспортировка в Читу или в Бурятию», — пояснила женщина.
Кроме того, в больницу направлен самолет санитарной авиации. «Помощи достаточно», — подчеркнула Макарова.
Напомним, автобус, в котором находился 51 человек, съехал в кювет и перевернулся в районе поселка Хохотуй на 702-м километре трассы «Байкал». По уточненным данным, погибли 11 человек, пострадали 40. Автобус перевозил паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.