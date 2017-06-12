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18:06, 12 июня 2017 182
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На месте поисков пропавшего уральского мальчика волонтеры встретили медведя

На месте поисков пропавшего уральского мальчика волонтеры встретили медведя

Фото: Pixabay.com

На месте поисков пропавшего уральского мальчика волонтеры встретили медведя. Лес возле Рефтинского водохранилища в Свердловской области обыскивают также следователи, полицейские и спасатели, пишет «Российская газета».

«Сегодня количество волонтеров из числа женщин и детей пришлось несколько сократить. Это вызвано тем, что вчера вечером на дорогу в лесу, где находилась одна из поисковых групп, вышел бурый медведь. Тот ли это медведь, которого накануне засек беспилотник, сказать сложно. На гражданских, которые были не готовы к таким сюрпризам, он оказал психологическое воздействие. Именно поэтому из леса убрали часть непрофессиональных спасателей. Силы этих людей теперь используют только там, где встреча с хищником исключена», — рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, четырехлетний ребенок пропал в субботу, 10 июня, во время пикника с родителями. Известно, что малыш возвращался от отца (мужчина ушел в лес за дровами) к матери, которая осталась у палатки. Расследование с применением детектора лжи показало, что супруги не имеют отношения к исчезновению сына.


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