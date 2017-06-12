На месте поисков пропавшего уральского мальчика волонтеры встретили медведя. Лес возле Рефтинского водохранилища в Свердловской области обыскивают также следователи, полицейские и спасатели, пишет «
«Сегодня количество волонтеров из числа женщин и детей пришлось несколько сократить. Это вызвано тем, что вчера вечером на дорогу в лесу, где находилась одна из поисковых групп, вышел бурый медведь. Тот ли это медведь, которого накануне засек беспилотник, сказать сложно. На гражданских, которые были не готовы к таким сюрпризам, он оказал психологическое воздействие. Именно поэтому из леса убрали часть непрофессиональных спасателей. Силы этих людей теперь используют только там, где встреча с хищником исключена», — рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, четырехлетний ребенок