Кандидатам в рязанские губернаторы придется собрать 218 подписей

Кандидатам в рязанские губернаторы для регистрации потребуется собрать 218 подписей депутатов и избранных глав районов, городов и поселений. Количество определил областной избирком в воскресенье, 11 июня.
Комиссия исходила из общего числа депутатов и глав. Установленная сумма — 7% от него, этот размер «муниципального фильтра» определен региональным законодательством. Сверх этой планки можно принести еще 10 подписей на случай признания некоторых недействительными.
Подписи нужно будет собрать минимум в 22 городах и районах — это три четверти от их общего количества. Среди них должно быть от 48 до 50 подписей депутатов и глав городского и районного уровней.
Выборы назначены на 10 сентября.
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