Рязанские курсанты впервые примут участие в конкурсе «Морской десант»

Команда курсантов РВВДКУ имени В.Ф. Маргелова впервые примет участие в конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты береговых войск ВМФ «Морской десант». Об этом сообщает ИА «
О задачах, которые поставят перед рязанскими десантниками, рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.
«Представителям ВДВ в кратчайшие сроки предстоит принять и освоить технику. Затем совместно с курсантами Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и морскими пехотинцами Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии совершенствовать навыки вождения бронетранспортеров по пересеченной местности и на плаву, а также отрабатывать ведение огня из вооружения бронетранспортеров, гранатометов и стрелкового оружия по различным мишеням», — пояснил Матвеев.
Конкурс «Морской десант — 2017» пройдет с 19 по 29 июня на полигоне береговых войск Тихоокеанского флота «Бамбурово» в Хасанском районе Приморья. Всего в соревнованиях примет участие семь команд общей численностью более 200 человек.