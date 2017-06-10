Путин в интервью Стоуну рассказал, что у него уже есть внуки

Владимир Путин рассказал, что у него уже есть внуки. Об этом он рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, передает «
Стоун спросил у российского лидера, любит ли он своих внуков. Путин ответил, что да, но признался, что у него мало времени для игр с ними.
Фильм Стоуна «Интервью с Путиным» покажет Первый канал. В эфир лента будет выходить с 19 по 22 июня в 21:30 по московскому времени под названием «Путин».
В США полную версию Оливера Стоуна о Путине будут показывать четыре дня подряд, начиная с 12 июня.