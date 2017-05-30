Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:13, 30 мая 2017 187
 0    0

При Госдуме может появиться Совет блогеров

При Госдуме может появиться Совет блогеров

При Госдуме может появиться Совет блогеров. Соответствующее предложение направил на имя главы комитета по информационной политике Леонида Левина самый молодой депутат нижней палаты парламента, 21-летний Василий Власов, передает «RT».

«Мы должны понимать, что сейчас новое время. Огромное количество наших граждан имеют свои страницы в соцсетях и смотрят тех или иных блогеров иногда даже больше, чем телевидение. Опыт блогеров может содействовать выработке грамотной стратегии по взаимодействую с гражданами в сети», — заявил депутат.

По его мнению, вошедшие в комиссию блогеры могли бы не только информировать подписчиков о готовящихся в Думе проектах, но также участвовать в их обсуждении, представляя свою аудиторию. В зависимости от тематики, которой посвящен блог, его автор будет консультировать соответствующий комитет.

Отмечается, что блогеры по-разному оценили предложение Власова. Видеоблогер Евгений Баженов, больше известный в сети как Bad Comedian, назвал это предложение тратой времени и имитацией деятельности. Он заявил, что те, кто хотят высказаться, и так делают это в интернете, поэтому комиссия блогеров никакой реальной пользы не принесет.

Руководитель движения «Стопхам» Дмитрий Чугунов, на чей канал на YouTube подписаны больше миллиона пользователей, уверен, что не каждый блогер подойдет для участия в комиссии. Но инициатива, по его мнению, имеет право на существование, так как развивает на новом уровне взаимодействие между властью и пользователями интернета.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
11:25, 30 мая 2017
Аркадий Фомин пообещал рязанцам помощь в строительстве церкви и газификации сел
11:13, 30 мая 2017
При Госдуме может появиться Совет блогеров
18:13, 29 мая 2017
Образцовые отношения. Булеков вскоре может вернуться в областное правительство — эксперты 2
16:35, 29 мая 2017
Владимиру Путину сообщили о задержании мальчика на Новом Арбате
15:24, 29 мая 2017
Замену Сергею Дудукину найдут за неделю — Любимов 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 часа назад
Лето — время платить за «тепло». Почему пора погасить долги за отопление

Лето — время платить за «тепло». Почему пора погасить долги за отопление

Муниципальная «Теплосеть» пошла навстречу должникам: тем, кто погасит задолженность до 1 июля, впервые спишут все начисленные за просрочку пени.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:59, 25 мая 2017 68 502
Детство закончилось. В Рязани прошел общегородской последний звонок
19:46, 25 мая 2017 64 236
RZN.info публикует фото с места падения рязанки из окна (18+) 5
11:30, 19 мая 2017 64 105
В Солотче нашли пентхаус стоимостью 37 млн рублей. Фото 11
11:52, 22 мая 2017 56 849
В Рязани выбрали Мисс и Миссис Великая Русь. Фото 14
20:25, 26 мая 2017 46 443
Рязань посетил Алексей Навальный. Фоторепортаж 21
Все новости
Форум