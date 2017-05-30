При Госдуме может появиться Совет блогеров. Соответствующее предложение направил на имя главы комитета по информационной политике Леонида Левина самый молодой депутат нижней палаты парламента, 21-летний Василий Власов, передает «
«Мы должны понимать, что сейчас новое время. Огромное количество наших граждан имеют свои страницы в соцсетях и смотрят тех или иных блогеров иногда даже больше, чем телевидение. Опыт блогеров может содействовать выработке грамотной стратегии по взаимодействую с гражданами в сети», — заявил депутат.
По его мнению, вошедшие в комиссию блогеры могли бы не только информировать подписчиков о готовящихся в Думе проектах, но также участвовать в их обсуждении, представляя свою аудиторию. В зависимости от тематики, которой посвящен блог, его автор будет консультировать соответствующий комитет.
Отмечается, что блогеры по-разному оценили предложение Власова. Видеоблогер Евгений Баженов, больше известный в сети как Bad Comedian, назвал это предложение тратой времени и имитацией деятельности. Он заявил, что те, кто хотят высказаться, и так делают это в интернете, поэтому комиссия блогеров никакой реальной пользы не принесет.
Руководитель движения «Стопхам» Дмитрий Чугунов, на чей канал на YouTube подписаны больше миллиона пользователей, уверен, что не каждый блогер подойдет для участия в комиссии. Но инициатива, по его мнению, имеет право на существование, так как развивает на новом уровне взаимодействие между властью и пользователями интернета.