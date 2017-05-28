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10:12, 28 мая 2017 104
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Volkswagen намерен возродить бренд «Москвич»

Volkswagen намерен возродить бренд «Москвич»

Автоконцерн Volkswagen намерен возродить автомобиль марки «Москвич». Несколько лет назад производитель выкупил на него права, пишут «Актуальные новости».

Последний экземпляр Москвич-2141 сошел с конвейера в 2001 году. В 2010 году машиностроительное предприятие было ликвидировано после признания банкротства.

Маркетологи Volkswagen планировали выпускать бюджетные автомобили, ориентированные на рынки Восточной Европы и СНГ. Так они обратили внимание на популярный «Москвич».

Возможно, производство запустят на Калужском заводе.

Эксперты предполагают, что первая модель возрожденного бренда может стать полноприводным седаном.

Руководство не приняло окончательное решение, но у него есть на раздумье еще почти пять лет, потом срок действия прав на российскую марку истечет.

Фото Wikipedia


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