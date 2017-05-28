Volkswagen намерен возродить бренд «Москвич»

Автоконцерн Volkswagen намерен возродить автомобиль марки «Москвич». Несколько лет назад производитель выкупил на него права, пишут «
Последний экземпляр Москвич-2141 сошел с конвейера в 2001 году. В 2010 году машиностроительное предприятие было ликвидировано после признания банкротства.
Маркетологи Volkswagen планировали выпускать бюджетные автомобили, ориентированные на рынки Восточной Европы и СНГ. Так они обратили внимание на популярный «Москвич».
Возможно, производство запустят на Калужском заводе.
Эксперты предполагают, что первая модель возрожденного бренда может стать полноприводным седаном.
Руководство не приняло окончательное решение, но у него есть на раздумье еще почти пять лет, потом срок действия прав на российскую марку истечет.
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