Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника. Об этом сообщается на
«Сегодня мы чествуем тех, кто надежно защищает государственные границы России, бережет родную землю от врага, кто свято чтит ратные, патриотические традиции многих поколений своих предшественников», — говорится в телеграмме главы государства.
Президент поблагодарил военнослужащих за «добросовестное и ответственное отношение к своим обязанностям, за безупречное выполнение поставленных задач».
«Желаю вам успехов, здоровья и благополучия», — заключил Путин.