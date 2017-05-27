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21:47, 27 мая 2017 107
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За три месяца в России изъяли пять млн литров нелегального алкоголя

За три месяца в России изъяли пять млн литров нелегального алкоголя

За три месяца Росалкогольурегулирование совместно с ФСБ, МВД и прокуратурой изъяло пять миллионов литров нелегального алкоголя. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает ТАСС.

«По итогам контрольных мероприятий в первом квартале 2016 года было вывезено 2,3 миллиона литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, в первом квартале 2017 года было вывезено 5 миллионов литров алкогольной и спиртосодержащей продукции», — прокомментировал пресс-секретарь Росалкогольрегулирования Александр Куликов.

Он добавил, что чаще всего в ходе проверок выявляется именно крепкая алкогольная продукция.

В 2016 году всего было арестовано и изъято 38,7 млн литров нелегально произведенного этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.


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