Ученые спрогнозировали исчезновение одной из планет Солнечной системы

Ученые спрогнозировали, что в будущем из Солнечной системы может исчезнуть одна из планет. Вероятнее всего, что этой планетой станет Меркурий, сообщает
Наблюдения астрономов говорят о том, что орбита Меркурия сместилась от первоначального положения. Ученые считают, что этот процесс продолжится в дальнейшем. В итоге планета может навсегда выйти за пределы Солнечной системы.
Также предположили, что Солнце может поглотить Меркурий в момент превращения Солнца в газового гиганта.
При таком развитии событий на Земле исчезнет жизнь, но это произойдет лишь через семь миллиардов лет.