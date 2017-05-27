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21:32, 27 мая 2017 428
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Ученые спрогнозировали исчезновение одной из планет Солнечной системы

Ученые спрогнозировали исчезновение одной из планет Солнечной системы

Ученые спрогнозировали, что в будущем из Солнечной системы может исчезнуть одна из планет. Вероятнее всего, что этой планетой станет Меркурий, сообщает Discover24.

Наблюдения астрономов говорят о том, что орбита Меркурия сместилась от первоначального положения. Ученые считают, что этот процесс продолжится в дальнейшем. В итоге планета может навсегда выйти за пределы Солнечной системы.

Также предположили, что Солнце может поглотить Меркурий в момент превращения Солнца в газового гиганта.

При таком развитии событий на Земле исчезнет жизнь, но это произойдет лишь через семь миллиардов лет.


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