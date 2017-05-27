Полиция принесла извинения отцу задержанного в Москве ребенка. Видео

Полиция принесла извинения отцу ребенка,
Соломина сообщила, что заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по ЦАО принес извинения мужчине. После инцидента проверят действия полицейских, задержавших ребенка.
Напомним, вечером в пятницу, 26 мая, в районе Арбата в Москве представители полиции задержали 10-летнего мальчика. Он читал фрагменты из «Гамлета». Позже ребенка отпустили, на отца составили протокол по статье 5.35 КоАП (Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию).
Полицейские же задержали мальчика, решив, что он потерялся.
Ребенок дома. Отцу принесены извинения зам.начальника полиции по охране общественного порядка МВД по ЦАО.Протокол будет аннулирован— Соломина Татьяна (@SolominaTatiana) 27 мая 2017 г.