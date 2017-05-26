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9:26, 26 мая 2017 155
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Первый собранный в России «Мерседес» выйдет в 2019 году

Первый собранный в России «Мерседес» выйдет в 2019 году

Первый автомобиль марки Mercedes будет выпущен заводом на территории индустриального парка «Есипово» в Подмосковье в 2019 году. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает ФАН.

«Мы очень надеемся, что в скором времени мы будем не только закладывать камни, но и выезжать будут Mercedes с нашего завода, поэтому 20 июня, если мне не изменяет память, закладка камня… А для того, чтобы все свершилось в срок и в 2019 году машина выехала, мы должны начать уже быстро строить», — сообщил Андрей Воробьев.

Он также добавил, что на российском заводе планируется выпуск сразу четырех моделей.


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