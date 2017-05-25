В Москве задержали подозреваемых в подготовке терактов в транспорте

В Москве задержали боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), которые готовили теракты на объектах столичного транспорта. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ передает «
В группу входили четыре человека — россияне и граждане стран Центральной Азии. При обысках силовики обнаружили лабораторию по производству взрывчатых веществ.
Кроме того, у задержанных нашли самодельную бомбу, компоненты для изготовления взрывного устройства, а также огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты, литературу и видеозаписи экстремистской и террористической направленности.
В ФСБ рассказали, что действиями подозреваемых руководили с территории Сирии.
«После совершения теракта боевики планировали выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе международной террористической организации „Исламское государство“», — говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.