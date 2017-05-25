В Красноярском крае убили редактора местной газеты

В городе Минусинск Красноярского края убили редактора местной газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружили около 23 часов 24 мая в бане возле частного дома, передает «
«Следствие рассматривает различные версии убийства, в том числе связанные с профессиональной деятельностью погибшего», — говорится в сообщении.
Отмечается, что убитый был депутатом горсовета. Его лишили депутатского статуса в 2014 году после скандала с избиением подростка-инвалида, которого он ударил на улице в 2012 году. За это преступление суд приговорил его к 300 часам обязательных работ.