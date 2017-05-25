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14:56, 25 мая 2017 364
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Неизвестный напал с ножом и пистолетом на людей на московской детской площадке

Неизвестный напал с ножом и пистолетом на людей на московской детской площадке

В ночь на четверг, 25 мая, неизвестный с ножом и травматическим пистолетом напал на людей, которые находились на детской площадке в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного СУ СКР.

По версии следствия, «используя формальный повод», злоумышленник «прицепился» к двум молодым людям. В результате 16-летний подросток получил ножевое ранение и был госпитализирован. Его 18-летний приятель также получил травму, его медики осмотрели на месте и отпустили.

Следователи установили личность предполагаемого нападавшего, в отношении него возбудили уголовные дела по части 2 статьи 111 и части 1 статьи 213 УК РФ.


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