Неизвестный напал с ножом и пистолетом на людей на московской детской площадке

В ночь на четверг, 25 мая, неизвестный с ножом и травматическим пистолетом напал на людей, которые находились на детской площадке в Москве. Об этом сообщила
По версии следствия, «используя формальный повод», злоумышленник «прицепился» к двум молодым людям. В результате 16-летний подросток получил ножевое ранение и был госпитализирован. Его 18-летний приятель также получил травму, его медики осмотрели на месте и отпустили.
Следователи установили личность предполагаемого нападавшего, в отношении него возбудили уголовные дела по части 2 статьи 111 и части 1 статьи 213 УК РФ.