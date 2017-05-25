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9:25, 25 мая 2017 131

«Газпром» увеличил объемы реализации газа для российских потребителей на биржевых торгах

«Газпром» увеличил объемы реализации газа для российских потребителей на биржевых торгах

В офисе ПАО «Газпром» в Москве, в преддверии годового Общего собрания акционеров, состоялась пресс-конференция «Поставки газа на внутренний рынок. Реализация Программы газификации российских регионов», рассказали в пресс-релизе «Газпрома».

Ее участником стал член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев.

В ходе пресс-конференции было отмечено, что в 2016 году российские потребители реализовали 214,9 млрд куб. м газа «Газпрома» (по международным стандартам финансовой отчетности) — на 2,8% меньше, чем в 2015 году. Выручка от реализации газа на внутреннем рынке увеличилась на 1,8% по сравнению с 2015 годом и составила 819,9 млрд руб.

«Газпром» наращивает реализацию газа на организованных торгах на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (СПбМТСБ). В 2016 году компания продала на этой площадке 10,7 млрд куб. м газа (в 2015 году — 4,3 млрд куб. м), доля компании в общем объеме продаж на СПбМТСБ составила 64%. Потребители в регионах проявляют значительный интерес к организованным торгам на СПбМТСБ: в 2016 году газ «Газпрома» поставлялся для 45 регионов страны (в 2015 году — для 39 регионов).

Компания продолжает реализацию масштабной программы газификации регионов России. В 2005—2016 годах суммарный объем инвестиций «Газпрома» в рамках Программы составил около 295,2 млрд руб. За этот период построено 2 046 газопроводов протяженностью более 28 тыс. км, обеспечены условия для газификации 5 060 котельных, около 815 тыс. домовладений и квартир. В том числе в 2016 году построено 163 газопровода протяженностью около 1 425 км. В результате с 2005 по 2016 год средний уровень газификации в России вырос с 53,3% до 67,2%, в том числе в городах — с 60% до 70,9%, в сельской местности — с 34,8% до 57,1%. Уровень газификации Рязанской области достиг 95 процентов.

Одна из основных проблем реализации программы газификации — неисполнение администрациями регионов обязательств по подготовке потребителей к приему газа. Начиная с 2005 года только 11 субъектов РФ (Белгородская, Кемеровская, Курская, Омская, Пензенская, Тюменская, Ярославская области, Республики Калмыкия и Мордовия, Чувашская республика и Санкт-Петербург) выполнили обязательства на 100%.

Еще одной актуальной проблемой, препятствующей развитию газоснабжения и газификации, являются неплатежи потребителей за поставленный газ. В 2016 году просроченная задолженность всех категорий потребителей перед «Газпромом» выросла по сравнению с 2015 годом на 7,1% - до 160,8 млрд руб.

Компания предпринимает комплексные меры по укреплению платежной дисциплины, ведет активную работу с органами власти по дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере газоснабжения.

В ходе пресс-конференции был также рассмотрен ряд вопросов, связанных с производственной и сбытовой деятельностью «Газпрома» в отдельных регионах России.


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