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16:59, 24 мая 2017 595
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Тщательный досмотр. В московском аэропорту задержали женщину с сотней золотых украшений в вагине

Тщательный досмотр. В московском аэропорту задержали женщину с сотней золотых украшений в вагине

В ночь на среду, 24 мая, в московском аэропорту «Шереметьево» задержали пассажирку рейса Стамбул-Москва. 48-летняя женщина пыталась провезти в вагине 107 золотых сережек и цепочек, пишет «Московский комсомолец».

Когда гражданку России таджикского происхождения попросили пропустить чемодан и обувь через рентген на багажной ленте, в ее ботинках обнаружили несколько украшений.

Женщину пригласили на досмотр, в ходе которого оказалось, что в бюстгальтер она также спрятала некоторые ценности: кольца, сережки, браслеты и цепочки. Все они были выполнены из желтого и белого золота со вставками из драгоценных камней. Общий вес ювелирных изделий составил четыре килограмма.

После этого нарушительницу попросили пройти через рентген, который показал находящиеся в вагине металлические предметы. «При смущающихся понятых и сотруднике службы гражданка, краснея, извлекла пакет с цепочками и сережками, которые были аккуратно обмотаны фольгой», — говорится в сообщении.

В объяснительной контрабандистка написала, что сама она нигде не работает, а украшения везла в подарок, чтобы раздать знакомым. Согласно отметкам в загранпаспорте, россиянка гостила в Турции по несколько раз в год.

Для определения подлинности и реальной стоимости найденное золото направили на товароведческую экспертизу, после которой в отношении пассажирки может быть возбуждено уголовное дело.

Фото «МК»


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