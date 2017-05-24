Сбербанк снизил ставки по всей линейке потребительских кредитов и запустил промо-акцию

С 1 мая Сбербанк снизил процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов и запускает промо-акцию с дополнительным дисконтом, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» составляет 12,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» — 13,9% годовых в рублях.
Сбербанк ввел также дополнительный дисконт в размере 1 процентный пункт по «Потребительскому кредиту без обеспечения» за использование digital-сервиса. В рамках промо-акции минимальная ставка по этому продукту составит 12,9% годовых в рублях, при условии подачи заявки через Сбербанк Онлайн и оформлении кредита на сумму от 300 тыс. рублей. Акция действует до 18 июня 2017 года включительно.
Подробные условия можно узнать в любом отделении Сбербанка, а также на
Процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надежности, платежеспособности и категории клиента.
В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.