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16:09, 24 мая 2017 818
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Сбербанк снизил ставки по всей линейке потребительских кредитов и запустил промо-акцию

Сбербанк снизил ставки по всей линейке потребительских кредитов и запустил промо-акцию

С 1 мая Сбербанк снизил процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов и запускает промо-акцию с дополнительным дисконтом, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» составляет 12,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» — 13,9% годовых в рублях.

Сбербанк ввел также дополнительный дисконт в размере 1 процентный пункт по «Потребительскому кредиту без обеспечения» за использование digital-сервиса. В рамках промо-акции минимальная ставка по этому продукту составит 12,9% годовых в рублях, при условии подачи заявки через Сбербанк Онлайн и оформлении кредита на сумму от 300 тыс. рублей. Акция действует до 18 июня 2017 года включительно.

Подробные условия можно узнать в любом отделении Сбербанка, а также на сайте по ссылке:

Процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надежности, платежеспособности и категории клиента.

В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.


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