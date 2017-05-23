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9:10, 23 мая 2017 490
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Facebook планирует интегрировать Messenger и Instagram

Facebook планирует интегрировать Messenger и Instagram

Разработчики Facebook планируют интегрировать сервисы Messenger и Instagram. В тестовом режиме в приложениях запущен общий счетчик непрочитанных сообщений и уведомлений, сообщает TechCrunch.

При нажатии на иконку с профилем появляется всплывающее окно со списком программ и непрочитанных сообщений. Пользователь может переключаться между сервисами.

«Мы проводим небольшое тестирование, чтобы пользователям было легче найти людей и общаться с ними. Мы изучаем способы быстро переключаться между аккаунтами Facebook, Messenger и Instagram», — рассказала изданию аналитик Мари Смит.


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