Facebook планирует интегрировать Messenger и Instagram

Разработчики Facebook планируют интегрировать сервисы Messenger и Instagram. В тестовом режиме в приложениях запущен общий счетчик непрочитанных сообщений и уведомлений, сообщает
При нажатии на иконку с профилем появляется всплывающее окно со списком программ и непрочитанных сообщений. Пользователь может переключаться между сервисами.
«Мы проводим небольшое тестирование, чтобы пользователям было легче найти людей и общаться с ними. Мы изучаем способы быстро переключаться между аккаунтами Facebook, Messenger и Instagram», — рассказала изданию аналитик Мари Смит.