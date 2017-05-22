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15:59, 22 мая 2017 749
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В России впервые завели уголовное дело на авиадебошира

В России впервые завели уголовное дело на авиадебошира

Фото: Pixabay.com

В России впервые завели уголовное дело на авиадебошира. Им оказался 50-летний гражданин Израиля, летевший на самолете Тель-Авив — Москва, передает «RT на русском».

Представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что этот случай произошел 19 мая. Командир лайнера сообщил в аэропорт Шереметьево, что на борту пассажир пьет алкоголь, использует ненормативную лексику и пытается в воздухе открыть дверь самолета.

«Примечательно, что это первый случай возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира после принятия законопроекта, который вводит уголовную ответственность для нарушителей правопорядка на транспорте», — отметила Волк.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ. Мужчина находится под стражей.

Напомним, в марте Госдума приняла закон об уголовном наказании для авиадебоширов.


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