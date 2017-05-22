В Италии две соседки делили кота через суд. Кот стал предметом судебного разбирательства между двумя жительницами северной итальянской области Лигурия, об этом сообщает «
В сообщении говорится, что у одной хозяйки домашний питомец прожил два года. Потом он начал ночевать у ее соседки. Кот вел двойную жизнь под разными именами: две женщины знали его по кличкам Бантик и Текила.
После того как «ночная» хозяйка кота решила переехать и забрать его с собой, между женщинами произошла ссора. Первая владелица подала заявление о краже. Оно было удовлетворено и по решению прокурора карабинеры забрали кота у новой хозяйки.
Вторая хозяйка обратилась с апелляцией в вышестоящую инстанцию.
Судьи расценили, что доказательств кражи кота нет. Не обнаружены также свидетельства того, что им владеет первая женщина, за исключением медицинской книжки. Потому кота вернули предполагаемой похитительнице. Разбирательства пока не закончена. Женщины так и не пришли к согласию, и дело о краже домашнего животного может попасть в суд по гражданским делам.