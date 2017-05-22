В Хабаровске экстренно сел летевший в Москву самолет Airbus A330-300. На его борту находились 286 пассажиров, передает
Причины возврата рейса в аэропорт вылета выясняют.
«Посадка была совершена в 14:15 (07:15 мск) и прошла в штатном режиме. Пострадавших нет», — заявила начальник пресс-службы аэропорта Марина Кравченко.
В дальневосточном филиале компании «Аэрофлот» сообщили, что пассажиры экстренно вернувшегося рейса смогут до конца дня улететь в Москву.
«В аэропорту Хабаровска уже начата перерегистрация пассажиров, которые смогут вылететь в Москву уже сегодня рейсом 6488 компании «Россия» (дочерняя компания «Аэрофлота»), — сказал представитель филиала авиакомпании.