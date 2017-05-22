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8:37, 22 мая 2017 586
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Российский беспилотный автобус «Матрешка» появится в 2017 году

Российский беспилотный автобус «Матрешка» появится в 2017 году

Фото: Pixabay.com

Российский беспилотный автобус «Матрешка» появится до конца 2017 года. Его выпустит группа компаний «Волгабас», передает ТАСС.

Руководитель и владелец компании Алексей Бакулин рассказал, что беспилотные автобусы будут рассчитаны на разное количество пассажиров.

«Мы представили „Матрешку“ на 8-12 пассажиров, есть проекты на четыре-шесть и 20 пассажиров. Рассматриваем варианты применения в качестве грузового и коммунального назначения», — сказал он.

Бакулин отметил, что само название нового транспорта связано с возможностью его трансформации.

Опытный образец на 20 пассажиров выпустят до конца года. По остальным автобусам сроков пока нет.

«Основная проблема — отсутствие закона об использовании беспилотного транспорта. Надеемся, что в 2017 году будет принят закон об использовании на закрытых территориях, чтобы в 2018 годы мы приступили к испытаниям в различных условиях, в том числе климатических», — заявил Бакулин.

Беспилотный автобус «Матрешка» управляется компьютером с самообучаемым программным обеспечением. При полном заряде батареи автобус может проехать 130 километров с максимальной скоростью 30 километров в час. По словам Бакулина, стоимость опытного образца автобуса составляет 8,5 миллиона рублей, при запуске в серию она снизится до 3,5 миллиона рублей. Основные комплектующие автобуса произведены в России.


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