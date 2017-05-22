Россия и Турция подписали заявление о снятии ограничений в торговле

Россия и Турция подписали совместное заявление о снятии ограничений в торговле. Подписи под документом поставили вице-премьеры двух государств — Аркадий Дворкович и Мехмет Шимшек, передает «
На церемонии присутствовали Дмитрий Медведев и глава турецкого правительства Бинали Йылдырым. В понедельник, 22 мая, российский премьер-министр принял участие в саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества, где он провел переговоры с турецким коллегой.
Ранее также сообщалось, что в рамках визита в Стамбул у Медведева также должны состояться переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.