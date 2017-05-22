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10:28, 22 мая 2017 358
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Jeep отзовет почти девять тысяч машин Grand Cherokee в России

Jeep отзовет почти девять тысяч машин Grand Cherokee в России

Фото: Pixabay.com

Jeep отзовет почти девять тысяч автомобилей Grand Cherokee в России. Об этом рассказал официальный представитель компании на российском рынке «ЭфСиЭй РУС», передает «РИА Новости».

Отзыву подлежат машины, проданные с сентября 2014 года по апрель 2016 года. У них обновят программное обеспечение из-за возможности движения без водителя.

«Причиной отзыва автомобилей является электронный селектор автоматической коробки передач переключения (АКПП), который может допускать движение автомобиля, если его двигатель оставлен работающим, а стояночный тормоз не включен и рычаг селектора автоматической коробки передач не переведен в положение „PARK“ до того, как водитель покинул автомобиль», — сообщили в Росстандарт.

Владельцев автомобилей, которые попали под отзыв, рассылкой писем или по телефону. Также они могут самостоятельно сверить VIN своей машины, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На автомобилях Jeep Grand Cherokee, попавших под отзыв, бесплатно установят новое программное обеспечение, включающее в себя функцию «Auto Park», которое не позволяет водителю покинуть свой автомобиль, не переведя рычаг селектора АКПП в положение «PARK».


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