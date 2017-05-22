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21:45, 22 мая 2017 398
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Android Pay заработает в России с 23 мая

Android Pay заработает в России с 23 мая

Сервис бесконтактных платежей Android Pay заработает в России с 23 мая. С помощью приложения Google можно будет оплачивать покупки в магазинах и интернете при помощи гаджетов на Android, передает «РИА Новости».

«Начиная с 23 мая 2017 года пользователи Android в России смогут не только искать и получать в нужный момент информацию с помощью приложения Google, прокладывать оптимальные маршруты в Google Картах и пользоваться всем многообразием приложений в Google Play, но также быстро и безопасно совершать покупки оффлайн и онлайн с помощью Android Pay», — рассказал директор по маркетингу Google Россия Дмитрий Кузнецов.

Сервис позволит оплачивать покупки при помощи смартфонов на базе Android 4.4 и выше.

«Скачайте приложение из Google Play и добавьте данные карт, а когда окажетесь у кассы, разблокируйте смартфон и поднесите его к терминалу оплаты NFC. Если ваша покупка стоит менее одной тысячи рублей, то будет достаточно „разбудить“ экран телефона», — отметил Кузнецов.

Для подключения необходимо будет установить приложение и привязать к нему кредитную или дебетовую карту Mastercard или Visa от банка-партнера, например, Ак Барса, Альфа-банка, Бинбанка, ВТБ 24, МТС-Банка, банка «Открытие» (включая Рокетбанк и «Точку»), Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, банка «Русский стандарт», Россельхозбанка, Сбербанка, Тинькофф банка, а также сервиса «Яндекс.Деньги».

Кроме того, Android Pay позволит хранить данные о дисконтных и бонусных картах на мобильном устройстве.

Основными конкурентами сервиса являются Samsung Pay и Apple Pay, которые уже работают в России.

Ранее сообщалось, что сервис запустят 16 мая.


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