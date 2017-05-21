В Китае хирурги подрались во время операции. Видео

В одной из больниц в китайской провинции Хэнань врачи подрались во время операции. Об этом сообщает «
Ссора между двумя членами хирургической бригады в клинике уезда Ланькао переросла в драку. На ролике видно, как женщина первая нанесла мужчине удар. Затем он перешел в атаку и сбил коллегу с ног. После этого в конфликт вмешались другие медики.
Предположительно, ссора произошла между влюбленными. Мужчина указал женщине, что она сделала неправильное действие в ходе операции, а та стала отрицать это.
Руководство больницы и полицейские ведут расследование случившегося.