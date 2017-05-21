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10:04, 21 мая 2017 1 414
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В Китае хирурги подрались во время операции. Видео

В Китае хирурги подрались во время операции. Видео

Фото: Pixabay.com

В одной из больниц в китайской провинции Хэнань врачи подрались во время операции. Об этом сообщает «Вести.ru».

Ссора между двумя членами хирургической бригады в клинике уезда Ланькао переросла в драку. На ролике видно, как женщина первая нанесла мужчине удар. Затем он перешел в атаку и сбил коллегу с ног. После этого в конфликт вмешались другие медики.

Предположительно, ссора произошла между влюбленными. Мужчина указал женщине, что она сделала неправильное действие в ходе операции, а та стала отрицать это.

Руководство больницы и полицейские ведут расследование случившегося.


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