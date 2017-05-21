Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:57, 21 мая 2017 3 179
 0    0

В Канаде морской лев утащил девочку с причала в воду. Видео

В Канаде морской лев утащил девочку с причала в воду. Видео

В канадском городе Ричмонд морской лев утащил девочку с причала в воду. Это снял на видео местный студент, передает «РИА Новости».

В начале ролика видно, что животное плавает у причала, а люди бросают ему хлеб. Когда девочка села на край причала, хищник одним рывком утянул ее за собой под крики шокированных очевидцев. На помощь ребенку бросился мужчина. Он вытащил девочку из воды.

По мнению экспертов по морским млекопитающим, животное могло принять платье девочки за рыбу.

«Моей первой реакцией после просмотра видео было удивление по поводу того, какими глупыми могут быть люди и не относиться к дикой природе с должным уважением, — рассказал Эндрю Трайтс, директор центра исследования морских при Университете Британской Колумбии. — Это был калифорнийский морской лев, самец. Они гигантские. Они не в цирке выступают. Их не учат взаимодействовать с людьми».


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:54, 22 мая 2017
Под Рязанью прошли соревнования «Элекс-АвтоЗвук»
14:51, 22 мая 2017
В Воронеже задержали орудовавших в Рязанской области налетчиков. Видео
14:24, 22 мая 2017
Рязанская полиция пресекла деятельность нелегальных таксистов. Видео
14:24, 22 мая 2017
Ранившему собутыльника рязанцу дали условный срок
14:00, 22 мая 2017
Рязанскую сотрудницу «Росгосстраха» уличили в мошенничестве
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Без окон и без денег. Как не стать жертвой обмана?

Без окон и без денег. Как не стать жертвой обмана?

В Рязани часто происходят случаи мошенничества с установкой и ремонтом пластиковых окон.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:53, 10 мая 2017 72 459
«Для короля Рязани». Известный блогер высмеял интерьер квартиры в центре города за 11,5 миллиона рублей 10
13:31, 9 мая 2017 65 867
Любимов прошел по Рязани в гуще 40-тысячного «Бессмертного полка». Фоторепортаж 2
13:02, 9 мая 2017 62 229
Десантники впервые прошли на рязанском параде в экипировке «Ратник». Фоторепортаж
11:30, 19 мая 2017 44 323
В Солотче нашли пентхаус стоимостью 37 млн рублей. Фото 9
22:42, 14 мая 2017 23 565
В центре Рязани «Мицубиси» выбросило на тротуар после столкновения с «Ауди». Фото 4
Все новости
Голосования

Кому доверить ребенка на лето?

Окончание опроса: 28.05.2017
Архив голосований
Форум