В Канаде морской лев утащил девочку с причала в воду. Видео

В канадском городе Ричмонд морской лев утащил девочку с причала в воду. Это снял на видео местный студент, передает «
В начале ролика видно, что животное плавает у причала, а люди бросают ему хлеб. Когда девочка села на край причала, хищник одним рывком утянул ее за собой под крики шокированных очевидцев. На помощь ребенку бросился мужчина. Он вытащил девочку из воды.
По мнению экспертов по морским млекопитающим, животное могло принять платье девочки за рыбу.
«Моей первой реакцией после просмотра видео было удивление по поводу того, какими глупыми могут быть люди и не относиться к дикой природе с должным уважением, — рассказал Эндрю Трайтс, директор центра исследования морских при Университете Британской Колумбии. — Это был калифорнийский морской лев, самец. Они гигантские. Они не в цирке выступают. Их не учат взаимодействовать с людьми».