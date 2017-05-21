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21:41, 21 мая 2017 920
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Skoda выпустит новый автомобиль в стиле ретро-кара

Skoda выпустит новый автомобиль в стиле ретро-кара

Skoda выпустит новый электромобиль в стиле ретро-кара. Дизайн будет взят от старого купе компании, выпускавшегося в 70-х годах — Skoda 110 R, передает CarsWeek.

Автомобиль появится на рынке не ранее 2025 года. По предварительным данным, новинка будет разрабатываться на современной платформе MEB, разработанной автоконцерном VolksWagen для использования на электрокарах.

Если во время разработки не произойдет никаких инноваций в области производства аккумуляторов, то электрический спорткар будет иметь запас хода от 400 до 600 км.

Фото CarsWeek


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