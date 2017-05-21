«Рено» отзовет в России более 10 тысяч автомобилей

Российский дилер Renault — ЗАО «Рено Россия» — отзывает в России более 10,1 тысячи паркетников Kaptur. Отзовут автомобили, реализованные с июня 2016 по май 2017 года, передает
«Причиной отзыва автомобилей Renault Kaptur является контакт между аксессуарным защитным подкрылком правой задней колесной арки и задним правым гибким тормозным шлангом в случае некоторых сочетаний нагрузки и режимов движения транспортного средства», — сообщил Росстандарт.
На указанных автомобилях в случае обнаружения следов контакта с подкрылком будет заменен задний правый тормозной шланг.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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