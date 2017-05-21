Мощи Николая Чудотворца временно передали РПЦ

Мощи святителя Николая Чудотворца передали во временное хранение РПЦ. Святыню сегодня доставят в Москву, передает «
Специальный договор в воскресенье, 21 мая, в Италии подписали глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион и архиепископ города Бари Франческо Какуччи. Часть мощей — левое ребро святителя — вложили в большой ковчег, закрыли на специальный замок и поставили сургучевую печать.
Отмечается, что святыня хранится под бронированным стеклом, то есть ее можно рассмотреть. Обычно паломники не могут сделать этого: в крипте базилики святителя Николая в Баре мощи находятся в замурованной гробнице под мраморной плитой весом 32 тонны.
Вечером святыню встретит патриарх Кирилл вместе со столичным духовенством. В 18:00 все храмы Москвы зазвонят в колокола, встречая ковчег с мощами.
С 21 мая по 12 июля мощи святителя Николая Чудотворца будут в Москве, а с 13 по 28 июля — в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга.
В понедельник, 22 мая, доступ паломников к мощам в храме Христа Спасителя организуют с 14:00 до 21:00. В последующие дни верующие смогут поклониться святыне с 8:00 до 21:00.