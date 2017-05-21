Из СИЗО в Челябинской области сбежал особо опасный преступник

Из СИЗО в Челябинской области сбежал преступник Сергей Рудиковский, осужденный на 24 года лишения свободы. Об этом сообщила
34-летний мужчина сбежал утром в воскресенье, 21 мая.
Рудиковский осужден сразу по нескольким статьям — убийство, грабеж, мошенничество, разбой, совершенные группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.
До ареста он проживал в Тайшете Иркутской области. В настоящее врем выясняются обстоятельства побега, организован розыск преступника.
Отмечается, что преступник особо опасен.
Особые приметы: рост: 176-180 см, плечи широкие, волосы короткие светлые, лоб высокий, телосложение худощавое, шея тонкая и короткая, губы узкие, может быть без очков. Одет в синие джинсы (обрезанные под шорты) и черную куртку.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении сбежавшего, попросили сообщить по телефонам: 02 (102), в дежурную часть ГУФСИН по Челябинской области 8 (351)-267-43-11 или в дежурную часть СИЗО №1 по Челябинской области 8 (351)-264-85-87.
Фото ГУФСИН по Челябинской области