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16:08, 21 мая 2017 3 203
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Из СИЗО в Челябинской области сбежал особо опасный преступник

Из СИЗО в Челябинской области сбежал особо опасный преступник

Из СИЗО в Челябинской области сбежал преступник Сергей Рудиковский, осужденный на 24 года лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУФСИН.

34-летний мужчина сбежал утром в воскресенье, 21 мая.

Рудиковский осужден сразу по нескольким статьям — убийство, грабеж, мошенничество, разбой, совершенные группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.

До ареста он проживал в Тайшете Иркутской области. В настоящее врем выясняются обстоятельства побега, организован розыск преступника.

Отмечается, что преступник особо опасен.

Особые приметы: рост: 176-180 см, плечи широкие, волосы короткие светлые, лоб высокий, телосложение худощавое, шея тонкая и короткая, губы узкие, может быть без очков. Одет в синие джинсы (обрезанные под шорты) и черную куртку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении сбежавшего, попросили сообщить по телефонам: 02 (102), в дежурную часть ГУФСИН по Челябинской области 8 (351)-267-43-11 или в дежурную часть СИЗО №1 по Челябинской области 8 (351)-264-85-87.

Фото ГУФСИН по Челябинской области


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