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19:48, 5 апреля 2017 377
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Новый корпус БСМП не потеснит дачные участки. Видео

Новый корпус БСМП не потеснит дачные участки. Видео

Новый корпус БСМП и дороги, ведущие к зданию, не затронут дачные участки. Об этом в эфире сообщила ГТРК «Ока».

Новая больница будет возведена в районе бывшего трамвайного депо на улице Гоголя. Многие дачники опасаются, что подъездные дороги и сам корпус потеснят их дома.

Как сообщили в министерстве строительного комплекса региона, подъезды к новому корпусу спроектированы с улиц Черновицкой и Стройкова. Дороги не затронут дачные участки.

Напомним, новая БСМП рассчитана на 540 коек, ее строительство планируют завершить в конце 2019 года.

Видео о новой БСМП можно посмотреть с 5-ой минуты


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