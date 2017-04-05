Новый корпус БСМП не потеснит дачные участки. Видео

Новый корпус БСМП и дороги, ведущие к зданию, не затронут дачные участки. Об этом в эфире сообщила ГТРК «Ока».
Новая больница будет возведена в районе бывшего трамвайного депо на улице Гоголя. Многие дачники опасаются, что подъездные дороги и сам корпус потеснят их дома.
Как сообщили в министерстве строительного комплекса региона, подъезды к новому корпусу спроектированы с улиц Черновицкой и Стройкова. Дороги не затронут дачные участки.
Напомним, новая БСМП рассчитана на 540 коек, ее строительство планируют
Видео о новой БСМП можно посмотреть с 5-ой минуты