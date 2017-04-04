За вечер понедельника рязанские спасатели ликвидировали три пожара

За вечер понедельника, 3 апреля, рязанские спасатели ликвидировали три пожара. Об этом сообщила
В 22:12 поступил сигнал о крупном пожаре в жилом доме села Котелино Кадомского района. Огонь повредил дом, баню и деревянный сарай. На место происшествия выезжали два автомобиля и семеро пожарных.
В 22:19 на улице Краснознаменной в Сасове загорелся электрощит в пятиэтажном доме. В тушении приняли участие один автомобиль и четверо спасателей.
Уже 4 апреля в 00:15 поступило сообщение о пожаре в дачном доме в селе Мамоново Пронского района. Огонь по всей площади повредил кирпичное здание с шиферной кровлей. На вызов выезжали один автомобиль и трое сотрудников МЧС.
Во время происшествий никто из людей не пострадал. Причины возгораний и ущерб устанавливают.