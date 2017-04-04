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9:16, 4 апреля 2017 503
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За вечер понедельника рязанские спасатели ликвидировали три пожара

За вечер понедельника рязанские спасатели ликвидировали три пожара

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

За вечер понедельника, 3 апреля, рязанские спасатели ликвидировали три пожара. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В 22:12 поступил сигнал о крупном пожаре в жилом доме села Котелино Кадомского района. Огонь повредил дом, баню и деревянный сарай. На место происшествия выезжали два автомобиля и семеро пожарных.

В 22:19 на улице Краснознаменной в Сасове загорелся электрощит в пятиэтажном доме. В тушении приняли участие один автомобиль и четверо спасателей.

Уже 4 апреля в 00:15 поступило сообщение о пожаре в дачном доме в селе Мамоново Пронского района. Огонь по всей площади повредил кирпичное здание с шиферной кровлей. На вызов выезжали один автомобиль и трое сотрудников МЧС.

Во время происшествий никто из людей не пострадал. Причины возгораний и ущерб устанавливают.


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