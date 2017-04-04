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16:59, 4 апреля 2017 1 126

Конкурс идей, а не людей. «Единая Россия» определила кандидатов на губернаторский праймериз

Конкурс идей, а не людей. «Единая Россия» определила кандидатов на губернаторский праймериз

«Единая Россия» утвердила список кандидатов на губернаторский праймериз, 4 марта, на заседании регионального политсовета партии.

Помимо врио губернатора Николая Любимова в него вошли: Президент Рязанской торгово-промышленной палаты, депутат облдумы Татьяна Гусева, начальник 309 центра специальной парашютной подготовки министерства обороны РФ, депутат облдумы Сергей Лукьянов и заведующий травмоцентром 1-го уровня областной клинической больницы, сопредседатель регионального отделения ОНФ в Рязанской области Владимир Юдин.

Кандидатура Любимова была выдвинута секретарем областного отделения «Единой России» Аркадием Фоминым и поддержана общественными организациями, остальные — членами регионального политсовета.

«Это люди с активной жизненной позицией. Они пользуются авторитетом рязанцев», — охарактеризовал участников предварительного голосования Аркадий Фомин.

Он отметил, что участие в предварительном голосовании кандидатов из разных сфер позволит создать по-настоящему действенную и эффективную программу развития региона.

Теперь каждому участнику предварительного голосования в течение двух месяцев предстоит встретиться с 50 процентами секретарей первичных отделений «Единой России».

«Для многих я еще не местный, но себя уже ощущаю полностью погруженным в заботы Рязанской области. И это не пустые слова», — подчеркнул Николай Любимов.

Он поблагодарил однопартийцев за оказанное доверие и отметил, что важно подготовить предвыборную программу губернатора, которая станет стратегией развития региона на 5 лет, на основе конкретных пожеланий рязанцев.

«Для меня праймериз это не конкурс людей, а конкурс идей», — подчеркнул Любимов.

Напомним, кандидат на губернаторские выборы в Рязанской области от «Единой России» определится на конференции партии в июне.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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