Конкурс идей, а не людей. «Единая Россия» определила кандидатов на губернаторский праймериз

«Единая Россия» утвердила список кандидатов на губернаторский праймериз, 4 марта, на заседании регионального политсовета партии.
Помимо врио губернатора Николая Любимова в него вошли: Президент Рязанской торгово-промышленной палаты, депутат облдумы Татьяна Гусева, начальник 309 центра специальной парашютной подготовки министерства обороны РФ, депутат облдумы Сергей Лукьянов и заведующий травмоцентром 1-го уровня областной клинической больницы, сопредседатель регионального отделения ОНФ в Рязанской области Владимир Юдин.
Кандидатура Любимова была выдвинута секретарем областного отделения «Единой России» Аркадием Фоминым и поддержана общественными организациями, остальные — членами регионального политсовета.
«Это люди с активной жизненной позицией. Они пользуются авторитетом рязанцев», — охарактеризовал участников предварительного голосования Аркадий Фомин.
Он отметил, что участие в предварительном голосовании кандидатов из разных сфер позволит создать по-настоящему действенную и эффективную программу развития региона.
Теперь каждому участнику предварительного голосования в течение двух месяцев предстоит встретиться с 50 процентами секретарей первичных отделений «Единой России».
«Для многих я еще не местный, но себя уже ощущаю полностью погруженным в заботы Рязанской области. И это не пустые слова», — подчеркнул Николай Любимов.
Он поблагодарил однопартийцев за оказанное доверие и отметил, что важно подготовить предвыборную программу губернатора, которая станет стратегией развития региона на 5 лет, на основе конкретных пожеланий рязанцев.
«Для меня праймериз это не конкурс людей, а конкурс идей», — подчеркнул Любимов.
Напомним, кандидат на губернаторские выборы в Рязанской области от «Единой России»