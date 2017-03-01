«Единая Россия» определит кандидата в рязанские губернаторы на конференции

Голосование на праймериз «Единой России» к выборам рязанского губернатора пройдет на конференции областного отделения партии в июне. Такая форма предусмотрена положением, которое утвердил генеральный совет партии в феврале текущего года. Об этом сообщил секретарь регионального отделения Аркадий Фомин на региональном политсовете в среду, 1 марта.
До конференции для участников праймериз организуют встречи с секретарями местных и первичных отделений.
Секретарь областного отделения Аркадий Фомин напомнил, что праймериз — обязательная процедура, прописанная в партийном уставе. По его словам, участие в них смогут принять как члены «Единой России», так и сторонники.
Праймериз должны быть альтернативными. На данный момент об участии объявил один человек. Врио губернатора Николай Любимов сообщил о своем намерении на заседании политсовета.
Его кандидатуру поддержал руководитель межрегионального координационного совета партии Сергей Чижов. По его мнению, Любимов обладает, в частности, «определенной архитектурой мышления, которая позволяет охватывать все составляющие задач, которые предстоит решать».
Кроме того, политсовет решил передать местным отделением право выбора модели праймериз к муниципальным выборам. При этом должна применяться одна из двух наиболее открытых форм, заметил Фомин.