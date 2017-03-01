Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:19, 1 марта 2017 1 188

«Единая Россия» определит кандидата в рязанские губернаторы на конференции

«Единая Россия» определит кандидата в рязанские губернаторы на конференции

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Голосование на праймериз «Единой России» к выборам рязанского губернатора пройдет на конференции областного отделения партии в июне. Такая форма предусмотрена положением, которое утвердил генеральный совет партии в феврале текущего года. Об этом сообщил секретарь регионального отделения Аркадий Фомин на региональном политсовете в среду, 1 марта.

До конференции для участников праймериз организуют встречи с секретарями местных и первичных отделений.

Секретарь областного отделения Аркадий Фомин напомнил, что праймериз — обязательная процедура, прописанная в партийном уставе. По его словам, участие в них смогут принять как члены «Единой России», так и сторонники.

Праймериз должны быть альтернативными. На данный момент об участии объявил один человек. Врио губернатора Николай Любимов сообщил о своем намерении на заседании политсовета.

Его кандидатуру поддержал руководитель межрегионального координационного совета партии Сергей Чижов. По его мнению, Любимов обладает, в частности, «определенной архитектурой мышления, которая позволяет охватывать все составляющие задач, которые предстоит решать».

Кроме того, политсовет решил передать местным отделением право выбора модели праймериз к муниципальным выборам. При этом должна применяться одна из двух наиболее открытых форм, заметил Фомин.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

adv
Новости рубрики «Власть и политика»
15:19, 1 марта 2017
«Единая Россия» определит кандидата в рязанские губернаторы на конференции
14:04, 1 марта 2017
Экс-кандидат в рязанские губернаторы стал замглавы Карелии
13:19, 1 марта 2017
Любимов пойдет на губернаторские праймериз «Единой России»
17:23, 28 февраля 2017
Александр Ткачев посетит Рязанскую область
16:39, 28 февраля 2017
Дело экс-зампреда рязанского правительства Андреева поступило в суд
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 часа назад
От «Дружбы» к «Октябрю». Судьба советских кинотеатров Рязани

От «Дружбы» к «Октябрю». Судьба советских кинотеатров Рязани 3

Мы решили вспомнить об истории советских кинотеатров Рязани и посмотреть, что с ними стало сегодня.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:17, 15 февраля 2017 56 826
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 20
14:14, 27 февраля 2017 26 153
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 2
20:06, 17 февраля 2017 25 187
Рязанский этап конкурса «Российская красавица» стартовал в фитнес-центре. Фото
15:42, 22 февраля 2017 20 246
Пользователи RZN.info выберут «Мисс Интернет» конкурса «Российская красавица» в Рязани. Фото 12
8:17, 25 февраля 2017 14 901
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум