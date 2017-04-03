«Свеча горела на столе». В Касимове сгорел дом Бориса Пастернака

В понедельник, 3 апреля, на улице Карла Либкнехта в Касимове горел дом, в котором жил Борис Пастернака. Об этом пишет издательство «
По словам касимовцев, в двухэтажном здании уже никто не живет, «его облюбовали бомжи».
Пожар начался в 13:00, огонь частично повредил дом, меньше всего пострадала фасадная часть. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем и началось с задней части здания.
Во время происшествия никто из людей не пострадал.
На вызов выезжали пять пожарных расчетов и одиннадцать спасателей.
Фото издательства «Пресса»