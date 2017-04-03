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17:32, 3 апреля 2017 262
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«Свеча горела на столе». В Касимове сгорел дом Бориса Пастернака

«Свеча горела на столе». В Касимове сгорел дом Бориса Пастернака

В понедельник, 3 апреля, на улице Карла Либкнехта в Касимове горел дом, в котором жил Борис Пастернака. Об этом пишет издательство «Пресса».

По словам касимовцев, в двухэтажном здании уже никто не живет, «его облюбовали бомжи».

Пожар начался в 13:00, огонь частично повредил дом, меньше всего пострадала фасадная часть. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем и началось с задней части здания.

Во время происшествия никто из людей не пострадал.

На вызов выезжали пять пожарных расчетов и одиннадцать спасателей.

Фото издательства «Пресса»


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