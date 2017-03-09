В США самолет сел из-за отказа пассажира платить за одеяло

В США самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, летевший из Лос-Анджелеса в Гонолулу, совершил экстренную посадку из-за отказа одного из пассажиров заплатить 12 долларов за одеяло, передает «
В сообщении говорится, что сразу после взлета 66-летний пассажир попросил у стюардессы одеяло, так как в салоне самолета стало холодно. Бортпроводница назвала ему стоимость услуги, после чего разозленный пассажир потребовал связаться с представителем авиакомпании, пообещав «устроить ему взбучку».
Из-за агрессивного пассажира экипаж развернул самолет обратно в аэропорт Лос-Анджелеса. Пассажира задержали полиция и ФБР, но после допроса его отпустили, и он полетел другим рейсом.