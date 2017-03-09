В этом году в Рязанской области отремонтируют 230 километров дорог

В 2017 году в Рязанской области отремонтируют 230 километров региональных дорог, рассказал глава областного минтранса Андрей Савичев на пресс-конференции в четверг, 9 марта.
По его словам, 130 километров ждет полноценный ремонт. В бюджете на это предусмотрено полтора миллиарда рублей, проектная документация на все объекты готова. В частности, отметил министр, будут чинить трассы Рязань — Пронск — Скопин на участке между райцентрами, Рязань — Клепики — Тума — Касимов, Ряжск — Шилово — Касимов — Нижний Новгород, Щацк — Сасово — Касимов. Работы планируют начать в мае.
Еще 100 километров отремонтируют картами за 600 с лишним миллионов рублей. Такой способ используют на участках, где испортилось только покрытие, а основание в хорошем состоянии, пояснил Савичев. Часть объектов уже выбрали, остальные определят по итогам весеннего обследования и с учетом
Чиновник заметил, что ремонт картами на областных дорогах впервые применили в прошлом году. Тогда же начали использовать ресайклинг, при котором асфальт снимают, перерабатывают и укладывают заново с добавками. В 2016 году таким способом отремонтировали 8 километров, план на 2017-й — 40.
Среди технологий министр также отметил добавление полимеров в смесь, которую будут укладывать на самых загруженных участках.