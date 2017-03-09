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14:47, 9 марта 2017 522
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В этом году осветят трассы в 27 рязанских селах

В этом году осветят трассы в 27 рязанских селах

Фото: Pixabay.com

В этом году в Рязанской области установят фонари на региональных дорогах в 27 населенных пунктах. На это выделили около 160 миллионов рублей, сообщил глава областного минтранса Андрей Савичев на пресс-конференции в четверг, 9 марта. По его словам, всего осветят 67 километров трасс «почти во всех районах». Отдельно он упомянул Рязанский район.

Также планируется создать систему контроля за сетями освещения, где будут отображаться в том числе все погасшие фонари.

Среди других мер по обеспечению безопасности министр назвал приведение пешеходных переходов к новым стандартам: установку, сигнальных светофоров и ограждений, устройство освещения, использование долговечной пластиковой разметки.


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