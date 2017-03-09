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10:21, 9 марта 2017 224
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В Дании школьник откопал самолет Второй мировой с останками пилота

В Дании школьник откопал самолет Второй мировой с останками пилота

Четырнадцатилетний датский школьник Даниэль Кристиансен и его отец нашли обломки самолета времен Второй мировой войны с останками пилота внутри, передает ТАСС.

Подросток пытался при помощи металлоискателя отыскать предметы, которые можно было бы принести на урок истории, чтобы выполнить домашнее задание. На глубине около восьми метров школьник обнаружил крупные куски железа.

Отец Даниэля одолжил у соседей экскаватор, чтобы откопать находку. В итоге выяснилось, что под землей находились фрагменты фюзеляжа немецкого истребителя Messerschmitt, разбившегося в конце 1944 года.


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