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15:10, 9 марта 2017 311

Среднерусский банк запустил акцию «Две тысячи за тысячу по новой кредитной карте»

Среднерусский банк запустил акцию «Две тысячи за тысячу по новой кредитной карте»

С 1 марта по 30 апреля 2017 года в Среднерусском банке Сбербанка проходит промо-акция по новой кредитной карте.

Для участия в акции необходимо в период с 1 марта по 30 апреля 2017 года включительно оформить новую кредитную карту в любом офисе Среднерусского банка Сбербанка и зарегистрироваться, отправив SMS на номер 3443 в формате СБХХХХ, где ХХХХ — последние четыре цифры номера карты.

После этого, в течение 30 дней с момента получения кредитной карты, но не позднее 30 апреля 2017 года, необходимо совершить покупку на сумму более 1000 рублей. Так владелец карты получает возможность стать одним из победителей акции и обладателем 2 000 рублей, зачисляемых на счет кредитной карты.

Победители определяются каждую пятницу, начиная с 17 марта, среди клиентов, зарегистрированных по SMS на позапрошлой неделе. Более подробные условия акции можно узнать на сайте Сбербанка.


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