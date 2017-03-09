Среднерусский банк запустил акцию «Две тысячи за тысячу по новой кредитной карте»

С 1 марта по 30 апреля 2017 года в Среднерусском банке Сбербанка проходит промо-акция по новой кредитной карте.
Для участия в акции необходимо в период с 1 марта по 30 апреля 2017 года включительно оформить новую кредитную карту в любом офисе Среднерусского банка Сбербанка и зарегистрироваться, отправив SMS на номер 3443 в формате СБХХХХ, где ХХХХ — последние четыре цифры номера карты.
После этого, в течение 30 дней с момента получения кредитной карты, но не позднее 30 апреля 2017 года, необходимо совершить покупку на сумму более 1000 рублей. Так владелец карты получает возможность стать одним из победителей акции и обладателем 2 000 рублей, зачисляемых на счет кредитной карты.
Победители определяются каждую пятницу, начиная с 17 марта, среди клиентов, зарегистрированных по SMS на позапрошлой неделе. Более подробные условия акции можно узнать