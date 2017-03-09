Ряжское предприятие оштрафовали за неправильное хранение зерна

Предприятие ОАО «Ряжский элеватор» оштрафовали на десять тысяч за неправильное хранение зерна. Об этом сообщила
В ходе проведения плановой проверки выявили следующие нарушения:
- неплотно закрываются загрузочные люки;
- в связи с отсутствием защитных сеток вентиляционных каналов в складах существует свободный доступ для проникновения атмосферных осадков, птиц и грызунов;
- не проводятся систематические уборки помещений, из-за этого вентиляционный канал забит зерновыми отходами, в нижней галерее склада наблюдаются проросшие россыпи зерна, накопление пыли, а на транспортной ленте вода.
Предприятие признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.18 КоАП РФ.